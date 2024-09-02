اليوم.. انطلاق عملية التصويت للجزائريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

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يبدأ الجزائريون المقيمون فى الخارج، اليوم الإثنين، فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة فى الداخل يوم 7 سبتمبر الجارى.



وسيصوت الناخبون الجزائريون فى الخارج فى صناديق الاقتراع المتواجدة بمقار السفارات والقنصليات الجزائرية فى الخارج، لاختيار من بين المرشحين الثلاثة وهم: الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، والمرشح المعارض يوسف أوشيش، والمرشح حسانى شريف.



وحسب الأرقام التى قدمتها السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، التى تتولى عملية الإشراف على سير العملية الانتخابية، تبلغ الكتلة التصويتية للجزائريين فى الخارج 865 ألفًا و490 ناخبًا.



ويشمل إجمالى اللجان الانتخابية فى الخارج 117 لجنة، موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقى الدول الأوروبية، و22 لجنة بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.