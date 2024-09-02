اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الوطنى الفلسطينى: إسرائيل تختلق ذرائع لإعادة سيناريو غزة بالضفة الغربية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:00 م
الوطنى الفلسطينى: إسرائيل تختلق ذرائع لإعادة سيناريو غزة بالضفة الغربية الضفة الغربية
أ ش أ

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استنكر عضو المجلس الوطني الفلسطيني اللواء أسامة العلي اليوم الإثنين بشدة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق المدنيين في مدينة جنين ومخيمها،محملا في الوقت نفسه جيش الاحتلال المسئولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.


وقال المسئول الفلسطيني، في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية، من عمان:"إن جيش الاحتلال أدخل مؤخرا أسلحة فردية بسيطة لا تصلح للقتال ضد الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية لخلق الحجج والذرائع لضرب مدينة جنين ومخيمها".


وأكد اللواء العلي أن إسرائيل تسعى لإعادة سيناريو غزة في الضفة الغربية من أجل تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي،نافيا الإدعاءات الإسرائيلية بوجود فصائل للمقاومة داخل مخيم جنين.


وأشار المسئول الفلسطيني إلى أن جميع من استشهدوا داخل مخيم جنين من المدنيين،موضحا أن إسرائيل تختلق الحدث لتبرير جرائمها من قتل وتدمير أمام العالم أجمع.


ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي،وأسفرت عن استشهاد أكثر من 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

 







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