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القاهرة الإخبارية: إغلاق الشوارع والطرق الرئيسية في إسرائيل لتفعيل الإضراب

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:05 ص
القاهرة الإخبارية: إغلاق الشوارع والطرق الرئيسية في إسرائيل لتفعيل الإضراب مظاهرات اسرائيل
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: إغلاق الشوارع والطرق الرئيسية في إسرائيل لتفعيل الإضراب العام.

وأثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم عن انتشاله جثث ستة المحتجزين من نفق في القطاع الفلسطيني، صدمة وغضبًا في إسرائيل، ولم يكن قد أعلن سابقًا عن مقتل هؤلاء المحتجزين.

ودعا منتدى عائلات المحتجزين والمفقودين "الجمهور للانضمام إلى مظاهرة حاشدة، للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين".







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