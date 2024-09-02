الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

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أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، ترأس ، ، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن أمس الأحد.



يذكر أن المجلس الأعلى للأمن الجزائرى يعد هيئة استشارية مسؤولة عن إسداء المشورة للرئيس الجزائرى بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومى ، وفقًا للدستور الجزائرى.



ويجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة، متمثلة فى دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة ذلك ، للبت فى كل مسألة تتعلق بالأمن الوطنى ذات البعد الداخلى أو الخارجي، لا سيما مساهمة الجيش فى مهام حفظ النظام، علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن البلاد.



وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع)، ورئيس أركان الجيش، ورئيس الوزراء ، ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ، فضلا عن مدير ديوان الرئاسة، والمدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجى (المخابرات)، والمدير العام للأمن الداخلي، وقائد الدرك الوطنى (قوة مسلحة تابعة للجيش، وتتولى ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية).