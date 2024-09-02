الدكتور محمود فرج عميدا لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

تقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بتهنئة الدكتور محمود فرج، وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمناسبة تعيينه عميداً لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس بناءً على قرار رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بالكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الدكتور فرج، معبراً عن ثقته في قدرته على تحقيق نجاحات في منصبه الجديد، و متمنياً له دوام التفوق والإسهام الفعّال في تطوير الكلية.

يُذكر أن الدكتور محمود فرج محمود أستاذ الحشرات الإقتصادية ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة ووكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية شغل العديد من المناصب القيادية و عضوية اللجان الجامعية منها :

• مندوب قسم وقاية النبات لدى مشروع QUAP بكلية الزراعة – جامعة قناة السويس للعام الجامعي 2007-2008.

• مشارك في كتابة الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية" كلية الزراعة – جامعة قناة السويس (19 يناير 2009م).

• عضو لجنة تحديد سياسة الكلية في مجال البحث العلمي لدى مشروع CIQAP بكلية الزراعة – جامعة قناة السويس من بداية المشروع نوفمبر 2009.

• عضو لجنة إستراتيجية التعليم لدى مشروع CIQAP بكلية الزراعة – جامعة قناة السويس.



• مستشار لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي بكلية الزراعة -جامعة قناة السويس.

• عضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة رقم 1523 بتاريخ 31/7/2012 لاعادة فحص وتسجيل مادة التيجان والجسور بالفرقة الرابعة بكلية طب الاسنان.

• مستشار اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة - جامعة قناة السويس.

• منسق كلية الألسن في برنامج ابن الهيثم لأدارة شئون الطلاب للعام الجامعي 2017/2018.

• عضو اللجنة المشكلة حل مشكلة العفن الهبابي على أشجار المانجو – بمزرعة كلية الزراعة يونيو 2018.

• مدير وحدة الجودة بكلية الالسن للعام الجامعي 2017/2018.-

• منسق كلية الألسن في برنامج ابن الهيثم لأدارة شئون الطلاب للعام الجامعي 2018/2019.

• مدير وحدة التدريب بكلية الالسن للعام الجامعي 2018/2019.

• عضو في كتابة الخطة الإستراتيجية للكلية 2020- 2023.

• عضو الفريق التنفيذي لمركز تعليم الكبار بالجامعة دورة يوليو / اكتوبر 2022.

• عضو المشروع البحثي التطبيقي (الادارة المستدامة لمكافحة مرض العفن الهبابي في بساتين المانجو) لحل مشكلة العفن الهبابي بمحافظة الاسماعيلية 2022

• عضو مجلس ادارة الدبلوم المهني (العيادة النباتية) اكتوبر 2022.

• العضو الأساسي الممثل للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في لائحة تأديب الطلاب بإدارة الجامعة 2022

• عضو اللجنة العلمية الدائمة لوقاية وأمراض النبات من 2016 حتي تاريخة

• عضو مجلس ادارة وحدة مزارع كلية الزراعة

• المدير الاكاديمي لبرنامج وقاية النبات للحصول علي الاعتماد البرامجي من نوفمبر 2020.

شارك في العديد من المشاريع البحثية منها:

• عضو الفريق البحثي لمشروع " تقييم بعض المبيدات الحشرية ضد أفات المحاصيل الحقلية في محافظة الأسماعيلية و الممول من لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة استصلاح الأراضي – معهد بحوث وقاية النبات في الفترة من 1993 - 2003 ثم من 2006 حتي 2009.

• عضو الفريق البحثي

لمشروع " تقييم بعض المبيدات الحشرية ضد أفات محاصيل الفاكهة في محافظة الأسماعيلية و الممول من لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة استصلاح الأراضي – معهد بحوث وقاية النبات في الفترة من 1993 - 2003.

• عضو الفريق البحثي لمشروع " تقييم بعض المبيدات الحشرية ضد أفات المحاصيل الحقلية في محافظة العريش و الممول من لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة استصلاح الأراضي – معهد بحوث وقاية النبات في الفترة من 2007 - 2008.

• عضو الفريق البحثي لمشروع " تقييم بعض المبيدات الحشرية ضد أفات الطماطم عدا دودة ورق القطن في محافظة الأسماعيلية و الممول من لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – معهد بحوث وقاية النبات 2009 - 2010.

• عضو الفريق البحثي لمشروع " ترابط الجامعات المصرية الأمريكية مرحلة ثانية بعنوان "تطوير وتنمية النحالة والصناعات المرتبطة بها" الممول من المجلس الأعلى للجامعات المصرية – وحدة تنسيق العلاقات الخارجية في الفترة من 1998 - 2003.

• رئيس الفريق البحثي لمشروع " تقييم بعض المبيدات الحشرية ضد أفات المحاصيل الحقلية في محافظة الأسماعيلية" و الممول من لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – معهد بحوث وقاية النبات 2009 - 2010.

• عضو الفريق البحثي لمشروع " التغيرات المناخية وتحديات الأمن المائي ورفاهية الأنسان" SSH FP7 CLICO, في الفترة من 2010 -2013.

• رئيس الفريق البحثي لمشروع " تقييم فاعلية المبيدات الأكاروسية ضد أكاروسات الخضر ونباتات الزينة بمحافظة الأسماعيلية مجموعة ب" و الممول من لجنة حساب تقييم وتسجيل مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – معهد بحوث وقاية النبات .

» الجوائز العلمية:

• جائزة أفضل طالب دراسات عليا وأفضل رسالة من جامعة صداقة الشعوب Peoples' Friendship University of Russia عام 2005م.



• جائزة نشر البحوث العلمية فى المجلات الدولية - جامعة قناة السويس عام 2007.



• جائزة نشر البحوث العلمية فى المجلات الدولية - جامعة قناة السويس عام 2008.

• جائزة نشر البحوث العلمية فى المجلات الدولية - جامعة قناة السويس عام 2010.



• جائزة نشر البحوث العلمية فى المجلات الدولية - جامعة قناة السويس عام 2011.



• جائزة التفوق العلمي بإسم المرحوم الأستاذ الدكتور/ أهاب إسماعيل لعام 2012.



• جائزة الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمؤلفي الكتب العلمية المنشورة في دور نشر عالمية لعام 2013/2014م.

• جائزة نشر البحوث العلمية فى المجلات الدولية - جامعة قناة السويس عام 2013/2014.

• جائزة نشر البحوث العلمية فى المجلات الدولية - جامعة قناة السويس عام 2014/2015

• جائزة نشر البحوث العلمية في المجلات الدولية - جامعة قناة السويس عام 2015/2016.

كما أشراف علي العديد من الرسائل العلمية .

