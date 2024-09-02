الدكتورة دينا أبو المعاطى نائبا لرئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع

الإسماعيلية - صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للدكتورة دينا محمد علي أبو المعاطي، عميد كلية الصيدلة، بمناسبة صدور القرار الرئاسي بتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب الدكتور مندور عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للدكتورة دينا في دورها الجديد، مؤكداً أن هذا التعيين يأتي تقديراً لجهودها المتميزة وإسهاماتها القيمة في المجال الأكاديمي.

جدير بالذكر أن "دينا أبو المعاطى" تدرجت في العديد من المناصب الإدارية والعلمية، حيث بدأت معيد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق اعتباراً من 1 مارس 1995م، ثم مدرس مساعد الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق اعتبارا من 25 مايو 1999م

وانتقلت للعمل بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بوظيفة مدرس مساعد بقسم الكيمياء الحيوية اعتبارا من 1 مارس 2001 ثم مدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة – جامعة قناة السويس اعتبارا من 27 مايو 2003م.

كما تم تعيينها عضو المهمة العلمية إلى كلية الطب – جامعة كوبي باليابان – من الفترة 21 يونيو 2008 حتى 14 سبتمبر 2008؛ للتدريب على التقنيات الحديثة في مجال البيولوجية الجزيئية.

ثم ترقت إلى وظيفة أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة – جامعة قناة السويس اعتبارا من 24 فبراير 2009 ، ثم قائم بأعمال رئيس لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة – جامعة قناة السويس في 2 مارس 2009 ثم قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة – جامعة قناة السويس اعتبارا من 19 سبتمبر 2012 ، يليه قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة اعتبارا من 27 أكتوبر 2013، فأستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة اعتبارا من 31 مارس 2014 ، فرئيس لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة – جامعة قناة السويس اعتبارا من 20 سبتمبر 2015 ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة – جامعة قناة السويس اعتبارا من 24 نوفمبر 2015 حتى 12 سبتمبر 2021.

كما شغلت منصب رئيس لجنة اللوائح لتطوير البرامج والمقررات – بكلية الصيدلة - جامعة قناة السويس – والتي شاركت خلالها بالإشراف في إعداد لائحة كلية الصيدلة لمرحلة البكالوريوس ( فارم دي – فارم دي [ صيدلة اكلينيكية] )2019

وشاركت في الإشراف على إعداد لائحة كلية الصيدلة لمرحلة الدراسات العليا الصادرة 2020 (تم إضافة برامج مهنية مميزة مثل برنامج التغذية الإكلينيكية )

فيما ساهمت بمجهوداتها كعضو في الفريق التنفيذي لمشروع القياس و التقويم ونائب المدير التنفيذي لمشروع المعامل الافتراضية و التي حصلت علية الكلية بتاريخ 1يناير 2020 ومحكم خارجي باللجنة العلمية الدائمة للكيمياء الصيدلية و الحيوية للأساتذة والأساتذة المساعدين في الدورة الحادية عشرة و الثانية عشرة من الفترة 2015-2019 وعضو باللجنة العلمية الدائمة للكيمياء الصيدلية والحيوية للأساتذة، والأساتذة المساعدين في الدورة الثالثة عشرة من الفترة 2019-2022.

وعضو باللجنة العلمية الدائمة للكيمياء الصيدلية و الحيوية للأساتذة والأساتذة المساعدين في الدورة الرابعة عشرة من الفترة 2022-2025.

كما ترأست لجنة أخلاقيات البحث العلمي من الفترة 2015 حتي 2020 وقائم بأعمال عميد كلية الصيدلة – جامعة قناة السويس اعتبارا من 1 ابريل 2021.

وعن إسهامتها في مجال النشر العلمي الدولي فقد قامت بنشر 85 بحثا في دوريات علمية عالمية في مجال تخصص الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزئية معامل هيرش(H index = 16).