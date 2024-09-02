الجزائر تفكك شبكة تجسس مكونة من جزائريين ومغاربة

أحمد علوى

أعلن النائب العام لدى محكمة تلمسان الجزائرية اليوم الأحد تفكيك شبكة تجسس تتكون من 6 أشخاص، بينهم 3 يحملون الجنسية المغربية، و3 جزائريين.

وقال النائب العام جلول لحسن أحمد في ندوة صحفية عقدها لكشف معطيات حول تفكيك شبكة تجسس، أن تفكيك الشبكة جاء بعد توقيف مغربي دخل الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.

وأضاف ذات المسؤول، أن هذه الشبكة جندت رعايا مغاربة ومواطنين جزائريين بهدف المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية، ولفت إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون تعليمات من المدعو “ب.ص” مغربي الجنسية.

هذا وتم اليوم الأحد، تقديم أفراد شبكة التجسس للمثول أمام نيابة الجمهورية، حسب ذات المصدر، وبعد استجواب المشتبه بهم، أمر النائب العام بفتح تحقيق قضائي ضد أفراد الشبكة، وضد كل من يكشف عنهم التحقيق.

كما أصدر قاضي التحقيق، بعد استجواب المتهمين، أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت.