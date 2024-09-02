التصريح بدفن عاملين لقيا مصرعهما إثر اختناق في بيارة صرف صحي بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وفاة عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بعد إصابتهما بحالة اختناق خلال عملهما داخل بيارة صرف صحي، وتم نقلهما للمستشفي إلا أنهما توفيا فور الوصول للمستشفى، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد إصابة عاملين داخل بيارة صرف صحي تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية إصابة "غريب خ س"، 36 سنة، و"محمود م أ"، 26 سنة، عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية فرع الخصوص، وتوفيا العاملان بعد وصولهما إلى مستشفى المطرية قبل إسعافهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.