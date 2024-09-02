الأقصر تستعد لعودة الطيران المباشر من لندن مطلع نوفمبر المقبل

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر لعودة رحلات الطيران المباشر بين لندن والأقصر مطلع شهر نوفمبر القادم، حيث تم تدشين خط طيران جديد ويجري الترويج له في كافة المدن الإنجليزية بالتعاون مع غرفة شركات السياحة بالاقصر واحدي شركات الطيران الإنجليزية.

وفي هذا الصدد صرح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إنه من المقرر أن يكون الموسم السياحى الشتوى القادم طفرة سياحية بعودة رحلات جوية مباشرة للأقصر مع عدد من عواصم العالم، وبالنسبة للطيران المباشر بين الأقصر ولندن فسينطلق نوفمبر المقبل برحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، إن زيادة التدفقات السياحية في الموسم الشتوى ستساهم بصورة كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وترويج التراث المصري على مستوى عالمي وتوفير عملة صعبة من الأفواج القادمة من حول العالم، موضحاً إنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار اليابانيين إلى 300 ألف زائر نظراً للحجوزات الموجودة حالياً قبل الموسم الجديد في الشتاء.

وأكد الخبير السياحي محمد عثمان، أنه ستعقد اللجنة الثقافية مؤتمر صحفي عالمي في لندن عاصمة إنجلترا، لعرض أهم الاكتشافات الأثرية المصرية وفتح سوق سياحي كبير هناك.

