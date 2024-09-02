الأردن: نسعى لتعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق التنمية وتجاوز الأزمات

بيشوى رمزى

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية التحضيرية للدورة العادية 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر لها الخميس المقبل، برئاسة دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال المستشار مهند غش رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية سعى خلال رئاسته لأعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى بذل كل جهد ممكن بالشراكة مع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربيه نتيجة الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار لتحقيق التنمية ومكتسباتها.

وأضاف أن المملكة الأردنية الهاشمية حريصة على أهمية التعاون المشترك لتعزيز العمل العربي، والدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في تمكين بلداننا العربية من تجاوز أزماتها.

وشدد على أن الأردن عمل على تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل بين الدول العربية.