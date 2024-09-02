الأب حاول إنقاذ ابنه وطفل آخر من مياه ترعة فى بنى سويف فغرقوا جميعا.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف، رصد خلاله واقعة مصرع أب وابنه وطفل آخر غرقا فى مياه ترعة الناصرية بقرية السلطانى دائرة مركز ببا، أثناء محاولة الأب إنقاذهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالات غرف بترعة الناصرية بقرية السلطانى دائرة مركز ببا.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى ونجحت فى استخراج 3 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف بنى سويف، كلا من عادل ا م 35 سنة توفى فى استقبال المستشفى، ونجله م 7 سنوات جثة هامدة، سيد ع 10 سنوات توفى بالاستقبال، وتم إيداع الجثامين مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق