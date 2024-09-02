افتتاح معرض "أهلا مدارس" ببرج البرلس فى كفر الشيخ وسط إقبال كبير من الأهالى

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمدينة برج البرلس وسط إقبال كبير من الأهالي، وذلك لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة بنسبة 30%، لتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض "أهلًا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في خدمة الأهالي، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



افتتاح معرض أهلا مدارس بالبرلس



اقبال الاهالي على المعرض



انواع متنوعة من الاحذية



تنوع المعروضات بالمعرض



جانب من المعرض