اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل فى قصف للاحتلال على عدة مناطق بغزة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 06:33 م
استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفل فى قصف للاحتلال على عدة مناطق بغزة غزة - أرشيفية
أ ش أ

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استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين أحدهما طفل.


كما استُشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين أمام بوابة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.


ونقل مسعفون شهيدين وعددا من الجرحى إلى عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الأنقح في منطقة الزرقا بحي التفاح شرق المدينة.


وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.







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