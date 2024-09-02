استشهاد 3 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على غزة وجنين

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استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم فى قصف إسرائيلى على غزة وجنين، وذكر الدفاع المدنى الفلسطينى -حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه تمكّن من انتشال شهيدين وعدد من الإصابات من شقة سكنية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى للشقة الواقعة شمال غربى مدينة غزة.



وأضاف أن عدد الضحايا ارتفع إلى 11 شهيدًا وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة صفد التى تؤوى نازحين فى حى الزيتون جنوب شرقى مدينة غزة، مشيرًا إلى وجود مفقودين تحت الأنقاض.



وأوضح الدفاع المدنى الفلسطينى أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، فى ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والمصابين إثر القصف الأول لها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40738 فلسطينيًا، وإصابة 94154 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفى السياق ذاته، استشهد شاب فلسطيني، الليلة، وأصيب آخر، جراء قصفهما من قِبل مسيّرة للاحتلال الإسرائيلى فى بلدة السيلة الحارثية غربى جنين.



وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى أحمد جبريل بأن الطواقم نقلت شهيدًا وإصابة لشاب آخر، جراء تعرضهما لقصف من مسيّرة إسرائيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، إلى مركز الهدف الطبى فى بلدة اليامون.



يُذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار، وشرعت فى عملية تفتيش بشوارع البلدة.



وأسفر العدوان الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية عن استشهاد 29 فلسطينيًا، بينهم 17 فى محافظة جنين، و5 فى طولكرم، و4 فى طوباس، و3 فى الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء فى الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 681 شهيدًا.