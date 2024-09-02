إعدام 2.5 طن أغذية وتحرير 212 محضرا حملات مكثفة على الأسواق بمطروح

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن تمكن لجان مراقبة الأغذية فى الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، خلال شهر أغسطس الماضي، من ضبط وإعدام حوالى 2.5 طن من الأغذية والسوائل، وتحرير 212 محضراً، والتوصية للجهات المختصة بإيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية فى نطاق مراكز مدن المحافظة.

وأسفرت أعمال لجان إدارة مراقبة الأغذية، من خلال حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، من خلال المرور على 442 منشأة غذائية، وسحب 103 عينات، وإعدام أكثر من 1381 كيلوجرام أغذية فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وإعدام 174 لتر من السوائل، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتم ضبط 977 لتر سوائل مختلفة، وتحرير 212 محضر جنح صحية، لعدم حمل العاملين شهادات صحية، ولعدم إتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجارِ العرض على النيابة المختصة.

كما تم التوصية للجهات المختصة بإيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية مخالفة، مع استمرار الحملات المكثفة، على مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية، بأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.