أوراق أفضل فاكهة فى السوق تحميك من أمراض المناعة.. تعرف عليها

كتبت فاطمة ياسر

أوراق الموز تتميز بحجمها الكبير والعريض، كما أنها تتمتع بملمس مميز، وشكل لامع، فأوراقه تتميز باللون الأخضر الداكن، ووفقا لموقع healthshots. سنتعرف على أبرز الفوائد الخاصة بأوراق الموز ومنها:

-مضادة للبكتيريا

وفقًا لبحث نُشر فى مجلة الهندسة الكيميائية في جنوب أفريقيا عام 2021، تتمتع نباتات الموز بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة، يمكن للمركبات الموجودة فيها أن تمنع نشاط البكتيريا، ما يجعلها مفيدة.

-تحسن المناعة

تحتوي أوراق الموز على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول والفلافونويد. ويمكن لمضادات الأكسدة أن تمنع تكوين الجذور الحرة، وبالتالي تقلل من الإجهاد التأكسدي مع تحسين وظيفة المناعة، وفقًا لبحث نُشر في Frontiers in Pharmacology في عام 2018.

- إزالة السموم

تعمل مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في أوراق الموز على دعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم، كما إنها تساعد على طرد السموم وتقليل الالتهاب، مما قد يساهم في تحسين الصحة العامة.

- صحة الجهاز الهضمي

يمكن استخدام أوراق الموز للمساعدة في عملية الهضم الجيدة، ويعتقد أنها تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف مشاكله كالانتفاخ وعسر الهضم، فد تعمل المركبات الطبيعية الموجودة في الأوراق على تعزيز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل عند استخدامها في تحضير الطعام، وخاصة عند لفها حول الأطباق أثناء الطهي.

- تأثيرات مضادة للالتهابات

تتمتع المركبات الموجودة في أوراق الموز بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، من خلال دمج أوراق الموز في نظامك الغذائي أو استخدامها في العلاجات التقليدية، قد تستفيد من قدرتها على المساعدة في إدارة الالتهاب ودعم صحة المفاصل .

- قد يكون مفيدًا للبشرة

استخدام قشر الموز للبشرة تعد من الحيل الجيدة، فيحتوي علي البروتين والفيتامينات، وفقًا لبحث نُشر في eFood في عام 2023، فتحتوي أوراق الموز على فيتامينات مثل C و A التي يمكن أن تساعد في تغذية البشرة. فيتامين C، على سبيل المثال، ضروري لإنتاج الكولاجين، الذي يدعم مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.

