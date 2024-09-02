أهلا مدارس.. 30 معرضا لمستلزمات المدارس والسلع الغذائية بالشرقية.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا، بعنوان "أهلا مدارس .. 30 معرض في الشرقية لمستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة"، رصد فية معروضات بمعرض أهلا مدارس ناحية مستشفي المبرة بمدينة الزقازيق، ضمن 30 معرض إقامتهم المحافظة أستعداد للعام الدراسي.

يضم 12 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من الأحذية والشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية من الأرز والبقوليات وعسل النحل والأجبان والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وحلوى المولد النبوي الشريف بالإضافة لعرض منتجات عملاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما وفرت المحافظة 30 معرضا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير مستلزمات المدارس وكافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة إرتفاع الأسعار .



العارضين بمعرض اهلا مدارس



معرض اهلا بالمدارس بالشرقية