"يعكس إحباطا من نتنياهو"..نيويورك تايمز تعلق على عدم زيارة بلينكن لإسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة نيويورك تايمز على زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لمصر، وهى المرة العاشرة التى يصل فيها إلى الشرق الأوسط خلال عام، لكنه تجنب هذه المرة زيارة إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن بلينكن زار مصر دون أن يزور إسرائيل، رغم أن طائرته الرسمية يمكن أن تحمله إليها فى غضون ساعة.

وهذه هى المرة الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر التى يسافر فيها بلينكن إلى المنطقة دون أن يتوقف فى إسرائيل لرؤية رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وكبار المسئولين الآخرين.

ولم يقدم المسئولون الأمريكيون أى مؤشر على أن هجمات البيجر وأجهزة النداء اللاسلكى عبر لبنان قد تغير خطط بلينكن، رغم المخاوف الأمريكية من نشوب حرب أكبر بين إسرائيل وحزب الله.

ورأت الصحيفة أن قرار بلينكن عدم زيارة إسرائيل يعكس جزئيا جمودا فى الجهود الرامية إلى التوقف لاتفاق وقف إطلاق نار، والذى يعد فى مقدمة أولويات الرئيس بايدن مع قرب انتهاء فترته الرئاسية. ويضع المسئولون الأمريكيون مقترحا جديدا ياملون أن يحل الخلافات بين إسرائيل وحماس بما يسمح بوثف القتال إطلاق سراح الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

إلا أن المسئولين والمحللين يقولون أيضا أنه من الواضح أن زيارات بلينكن لإسرائيل لم تحقق المرجو منها، وربما كان لها آثار عكسية متزايدة.

فبعد العديد من الاجتماعات مؤخرا، قوض نتنياهو أو ناقض بشكل صريح مواقف بلينكن المعلنة. وأثار هذا تساؤلات فى واشنطن وخارجها عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلى مقتنعا أو حتى يتصرف بحسن نية عندما يقول إنه يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار.

ونقلت نيويورك تايمز عن فرانك لوينشتاين، المبعوث الخاص السابق للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، قوله إن تجنب بلينكن لزيارة إسرائيل يعكس إدراك إدارة بايدن أن محاولة الضغط على نتنياهو لا جدوى منه.