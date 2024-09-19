وول ستريت جورنال: البنتاجون يخشى اندلاع حرب برية جنوب لبنان

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن موجة من الانفجارات القاتلة لأجهزة البيجر وأجهزة إلكترونية أخرى التى يحملها تابعون لحزب الله فى لبنان قد أثارت بشدة مخاوف البنتاجون بشأن اندلاع حرب برية محتملة فى جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى قبل المئات من الانفجارات الواسعة يومى الثلاثاء والأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن لكبار مسئولى البنتاجون فى اجتماع يوم الاثنين إنه يخشى أن تشن إسرائيل قريبا هجوما بعد أشهر من الهجمات الصاروخية والجوية المتبادلة مع حزب الله.

وكانت إدارة بايدن قلقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على غزة فى أكتوبر الماضى، من صراع واسع النطاق على الحدود الشمالية لإسرائيل، ربما يجر الولايات المتحدة وإيران.

ورغم تأكيد مسؤلين أمريكيين أنهم لم يروا بعد أي مؤشرات على غزو وشيك، مثل استدعاء جنود الاحتياط، والإشارة إلى أنه حتى فى حال اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل أن تكون القوات الإسرائيلية في وضع يسمح لها بشن هجوم كبير، فإن مسئولين بالبنتاجون قالوا إن إسرائيل قد تأمر بتنفيذ عملية أصغر حجما وبسرعة أكبر، دون الحاجة إلى خطوات عسكرية كبرى أخرى.

وتحدثت وول ستريت عن خطط وضعتها الولايات المتحدة لإجلاء الأمريكيين من لبنان إلى قبرص، ونقلت عن مسئولين قولهم إن واحدة من خطط الطوارئ تتضمن إجلاء ما يقرب من 50 ألف مواطن أمريكي ومقيم وأسرهم إلى قبرص. وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2022 إلى أن نحو 86 ألف أمريكي يعيشون في لبنان.

وتدعو الخطة إلى قيام سفن مدنية بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لمسافة 160 ميلا بحريا تقريبا عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان إلى قبرص.