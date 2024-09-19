وكيل مديرية الصحة يتفقد الإدارة الصحية بالمراغة تمهيداً لنقل الخدمة الطبية

سوهاج - عمرو خلف

أجري اليوم الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية زيارة إلي الإدارة الصحية بالمراغة وذلك تمهيداً لتجهيزه لنقل الخدمات العلاجية الخاصة بمستشفى المراغة المركزى به، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج



ورافق وكيل المديرية خلال التفقد الدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد عاطف المشنب مدير إدارة الرعاية الأساسية والمهندس عبد الرحمن مدير الإدارة الهندسية و محمد العبد مدير إدارة خدمة المواطنين والدكتوره أيه بدوي عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة وبحضور شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة والدكتور الفولي على مدير الإدارة الصحية بالمراغة.

ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية خلال اجتماعه مع الأطراف المعنية عقب الزيارة بوضع جدول زمني محدد مشدداً على الإلتزام به حتى يتسنى نقل الخدمات العلاجية لمبنى الإدارة الصحية في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي مركز ومدينة المراغة.

كما أشار مكرم بأهمية مستشفى المراغة المركزي وما تقدمه من خدمات صحية للمواطنين بالمركز حيث انها تقدم خدماتها لألاف المواطنين المترددين عليها.

