وكيل زراعة الفيوم: 21 ألفا و390 فدانا مساحة زراعة القطن بالمحافظة

الفيوم رباب الجالي

قال وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة، تبلغ نحو 21 ألف و390 فداناً من صنف جيزة 95، بزيادة 2000 فداناً عن العام الماضي، بواقع 3265 فداناً بمركز الفيوم، و3829 فداناً بمركز سنورس، و4661 فداناً بمركز طامية، و4194 فداناً بمركز إطسا، و1392 فداناً بمركز أبشواي، و1149 فداناً بمركز يوسف الصديق، بجانب مساحة 2900 فداناً تابعة لعدد 32 جمعية للإصلاح الزراعي بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف، أنه قد تم تخصيص 11 حلقة لتجميع الأقطان بمختلف مراكز المحافظة، بواقع حلقتين بمركز الفيوم بمنطقتى دسيا والحادقة، وحلقتي سنورس أول وسنورس ثان بمركز سنورس، وعدد 3 حلقات بمركز إطسا تضم حلقة بندر إطسا، حلقتى منشأة رحمي، ومنية الحيط، وحلقة بندر طامية وقرية الروضة بمركز طامية، وحلقة قرية الجيلاني بمركز أبشواي، وحلقة جبل سعد بمركز يوسف الصديق، مؤكداً أنه لن يسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لهذا الشأن، ولن يتم استلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة، بواسطة بطاقة تحقيق الشخصية، وبطاقة الحيازة الزراعية، لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من الوسطاء.