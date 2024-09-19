وضع حجر أساس مدرستين للتعليم الأساسى والتجريبى بالمنوفية بمساحة 10 آلاف متر

المنوفية - محمد فتحى

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين الكوم والتأكد من مستوى جودة الأداء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور النائبة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وممثلي الأزهر والكنيسة ، وعدد من القيادات الشعبية وحشد كبير من أهالي القرية.



ووسط حضور جماهيري وبالمزمار والطبل البلدي ، إستهل المحافظ جولته بوضع حجر أساس لمجمع مدارس بالبتانون لإنشاء مدرستين علي مساحة تقارب 10 آلاف م2 ، أحدهما للتعليم الأساسي بعدد 32فصل ( 8رياض اطفال و 24 ابتدائي ) والاخري تجريبية للغات بعدد 28 ( 4رياض أطفال و 12 ابتدائي و 6اعدادي و ثانوي) وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري دراسة الموقع وتقسيمه لإدارجه ضمن خطة الهيئة ، ووجه محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة البدء في تنفيذ إجراءات الطرح وتذليل العقبات والمتابعة اليومية لحجم الأعمال لتسريع معدلات الأداء وفق البرنامج الزمنى المخطط ، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لإنشاء العديد من المدارس التجريبية بما يساهم في تقليل الكثافات والنزول بالسن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم تحقيقاً لرغباتهم.



هذا وقدمت النائبة شيرين عبد العزيز وأهالي القرية الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لما يقوم به من مجهودات وحلول غير تقليدية سعياً منه لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.



كما تفقد محافظ المنوفية مكاتب الطب الشرعي والسجل العيني التابعين لوزارة العدل بنطاق حي شرق شبين الكوم ، بحضور المستشار إبراهيم أحمد أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ، والمستشار مؤمن البهنساوي نائب رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم ، تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة آلية العمل وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده وجه المحافظ رئيس مكتب الطب الشرعي بإعداد مقترح بكافة الاحتياجات اللازمة ( أثاث ، أجهزة إلكترونية ) وتدعيم المكتب بعدد من الكوادر الإدارية وزيادة عدد أطباء الطب الشرعي لتأدية المهام المطلوبة ورفع كفاءة وتحسين إستراحات المواطنين لتخفيف العبء عنهم ،فضلاً عن توفير طبيب شرعي مقيم بالمحافظة مع إستعداد المحافظة بتوفير استراحة دائمة له بما يساهم في تسهيل الخدمات المختلفة للمواطنين ، كما وجه المحافظ مدير مكتب الشهر العقاري بضرورة أرشفة الملفات والمستندات إلكترونياً لضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل.



كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية التشطيبات النهائية لأعمال تطوير ممشى مليج الجديد المقام علي مساحة 5000 م2 بتكلفة ما يزيد عن 6 مليون جنيه ، رافقه النائب وفيق عزت عضو مجلس النواب ، ويضم الممشى برجولات خشبية ومساحات خضراء ، بلاط إنترلوك ، بلدورات ، محلات كلادينج ، مقاعد للمواطنين ، أحواض زهور ونباتات ، أعمدة ديكورية حديثة ، ووجه المحافظ بتوفير فريق إشراف لمتابعة وإدارة وري الممشى والتوسع فى زراعة أشجار " بونسيانا" ، مشدداً بضرورة تسريع وتيرة العمل وإنهاء أكشاك الكلادينج لتوفير فرص عمل لشباب القرية ، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق متنفس جديد يخدم الأهالى.