اليوم السابع
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وزير الخارجية البريطانى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:39 م
وزير الخارجية البريطانى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وزير الخارجية البريطانى
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

 

وكان أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، رصد آخر الأوضاع وتطورات الصراع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، شن الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مناطق في عمق الجنوب اللبناني تحديدا في محيط مجرى النهر الليطاني».

 

وأضاف «سنجاب» خلال مراسلته لقناة القاهرة الإخبارية، أن البلدات المتاخمة لنهر الليطاني تعرضت لسلسة من الغارات الجوية العنيفة، موضحًا أن جيش الاحتلال يريد إخلاء هذه البلدات وفقا للقرار الأممي 1701، كما أكد أن شمال النهر لم يسلم أيضا من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، حيث استهدف جيش الاحتلال أكثر من 10 منطاق في جنوب لبنان.
 
 
وتابع: في المقابل نفذ حزب الله 11 عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائييلة، خلال الساعات القليلة الماضية استخدم فيها حزب الله قذائف مدفعية، وصواريخ كاتيوشا بالإضافة إلى مواقع أخرى سبق وأن استهدفها حزب الله بشاروقات صاروخية آخرها استهداف موقع المالكية في الجنوب اللباناني، لافتًا إلى أن هذه العمليات تأتي كجزء من الرد على ما نفذه الاحتلال من اعتداءات طالت عدد من البلدات اللبنانية، التي ما زالت ألسنة اللهب تتصاعد فيه حتى الآن.






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