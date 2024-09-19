وزارة العمل: برامج تدريبية مجانية لتأهيل شباب جنوب سيناء وأسوان

كتبت آية دعبس

بدأت مديرية العمل بمحافظة أسوان، فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المجانية في مجال تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، لتعليم الفتيات والسيدات مهارات التفصيل والحياكة لإقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم اقتصاديا، وذلك بأكثر من موقع تدريبي منها : الوحدة التدريبية المتنقلة بمركز نصر النوبة لعدد 10 متدربات بقري الجنينة والشباك والمنشية ، وكذلك بمركز تدريب مهني كلابشة لعدد 14 متدربة، وتأتي هذه البرامج تنفيذا لسياسة وزارة العمل وحرصها على التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة ومن بين المتدربات العديد من النساء المعيلات لأسرهن والمطلقات والأرامل، لإيجاد فرص عمل ذاتية والبدء في تنفيذ مشروعات متناهية الصغر والصغيرة لحمايتهن اجتماعيا واقتصادياً لتوفير حياة كريمة لهم ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضحت ليلى عطا الله مدير مديرية العمل بأسوان، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، كما أضافت أن البرامج التدريبية يتم تنفيذها بواقع 200 ساعة تدريبية يتم خلاله تعليم المتدربات أساسيات التفصيل وعمل الباترون وتنفيذ التصاميم ، وكيفية استخدام ماكينات الخياطة السريع ، لتصبح الخريجة قادرة على دخول سوق العمل بعد إلمامها بمهارات تدريبية متعددة تتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالى، كما البرامج يجرى تنفيذها في الفترة الصباحية ولمدة 5 ساعات تدريبية يوميا ولمدة 5 أيام أسبوعيا تحت إشراف تيسير حسن مدير إدارة التدريب.

وتابعت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، البرنامج التدريبي المجاني في مجال صيانة المحمول بالوحدة التدريبية المتنقلة بمدينة طور سيناء لعدد 8 متدربين، وذلك لتدريب الشباب من أبناء المحافظة على مهارات صيانة المحمول لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة، وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصى والمهنى ، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة ، فى ضوء حزمة من الأنشطة والبرامج التدريبية المهنية المجانية التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل ذاتية من خلال استثمار مكتسبات ومهارات التدريب والدخول في سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الدورات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، كما أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه بواقع 100 ساعة تدريبية ويجرى خلاله تدريب الشباب على أساسيات صيانة المحمول بدءاً من معرفة الأدوات والمصطلحات المهنية لمدة 5 ساعات تدريبية يومياً ولمدة 5 أيام أسبوعيا تحت إشراف المهندسة آمال زكي مدير إدارة التدريب.