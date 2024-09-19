اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة العدل تطلق قوافل طبية فى 3 محافظات ضمن مبادرة "بداية"

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:05 م
وزارة العدل تطلق قوافل طبية فى 3 محافظات ضمن مبادرة "بداية" وزارة العدل تطلق قوافل طبية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى اطار مشاركة وزارة العدل فى مبادرة رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الانسان "، اطلقت وزارة العدل قوافل طبية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم اتجهت إلى محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة والفيوم الابتدائية، للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي والباطنة والسكري والقلب والمناعة واجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل لعدد 490 مواطنا من الموظفين والمترددين على تلك المحاكم.

الاطباء المشاركة فى القافلة
الاطباء المشاركة فى القافلة

 

القوافل الطبيبة
القوافل الطبيبة

 

جانب من الكشف على المواطنين
جانب من الكشف على المواطنين

 

قوافل وزارة العدل
قوافل وزارة العدل

 

قياس الضغط
قياس الضغط

 







وزارة العدل

قوافل طبية

بداية جديدة لبناء الانسان

مبادرة بداية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة