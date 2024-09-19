نقيب العاملين بالمحاجر: المؤتمر الأول للاتحاد الأفريقى لنقابات المناجم بزامبيا

أشادت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، مشيرا إلى أنها تدعم خطط التنمية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية.
وشدد محمد سمارة رئيس النقابة، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لنقابات المناجم والثروة المعدنية فى رسالته للمنظمات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي على دعوة وحث حكوماتهم بالانضمام لهذه الاتفاقية التى تستهدف تعظيم حجم التبادل التجارى للمنتجات الصناعية والسلعية التى يساهم عمال القارة فى إقامة مشروعاتها التنموية.
ولفت إلى أن الموضوع سيكون محور اهتمام المؤتمر الأول لـ الاتحاد الإفريقى لنقابات المناجم المقرر عقده في أكتوبر المقبل بدولة زامبيا، فى استجابة لدعوة جوزيف تشوي رئيس نقابة المناجم والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى.
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