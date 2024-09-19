نقيب العاملين بالمحاجر: المؤتمر الأول للاتحاد الأفريقى لنقابات المناجم بزامبيا

كتبت آية دعبس

أشادت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، مشيرا إلى أنها تدعم خطط التنمية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية.

وشدد محمد سمارة رئيس النقابة، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لنقابات المناجم والثروة المعدنية فى رسالته للمنظمات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي على دعوة وحث حكوماتهم بالانضمام لهذه الاتفاقية التى تستهدف تعظيم حجم التبادل التجارى للمنتجات الصناعية والسلعية التى يساهم عمال القارة فى إقامة مشروعاتها التنموية.

ولفت إلى أن الموضوع سيكون محور اهتمام المؤتمر الأول لـ الاتحاد الإفريقى لنقابات المناجم المقرر عقده في أكتوبر المقبل بدولة زامبيا، فى استجابة لدعوة جوزيف تشوي رئيس نقابة المناجم والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى.

وكان قد شدد أعضاء المنظمات الأفريقية المشاركون في المؤتمر الثاني لنقابة عمال الماس والمعادن بجمهورية زيمبابوي، على أهمية انضمام المنظمات النقابية للعاملين في صناعة واستخراج الثروات المنجمية لعضوية الاتحاد الأفريقي للمناجم والثروة المعدنية الذي يتخذ القاهرة مقراً له، وأشاد المشاركون بالجهود التي تقدمها النقابة العامة للمناجم والمحاجر و الملاحات بمصر في دعم و تأسيس الاتحاد الأفريقي و تولي رئيسها محمد سمارة منصب الأمين العام للاتحاد الوليد.