نقيب الاجتماعيين: نواجه عجزا بصندوق المعاشات بقيمة 35.5 مليون جنيه

كتبت آية دعبس

قال الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، إن تأخر صرف النقابة للمعاشات لعام 2020، جاء نتيجة لعدم وجود سيولة تكفى قيمة الدفعة، موضحا أن تلك المشكلة نشأت نتيجة لعدم إجراء النقابة لأى ميزانيات فى السابق، ومع بدء إعداد ميزانيات النقابة عام 2023، فأظهرت تلك الميزانيات وجود عجز فى صندوق المعاشات بحوالى 35 مليون و500 ألف جنيه، نتيجة لتمويل صندوق المعاشات لبنود أخرى بالنقابة مثل مشروعات إسكان وغيرها، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم وجوب استمرار تمويل الصندوق لأى أنشطة أخرى.

وأضاف نقيب الاجتماعيين لـ"اليوم السابع": بالتالى أصبح الآن صندوق المعاشات كيان قائم بذاته يحصل على 60% من قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء، وعليه أن يكفى احتياجاته منها، وهو أمر فى غاية الصعوبة نظرا لعدم وجود موارد تكفى، وذلك لعدة أسباب، من بينها: توقف التعيينات الحكومية، وبالتالى عدد المشتركين المسددين للمعاشات أصبح أقل كثيرا من القيمة التى تمثل دخلا للنقابة.

وكان قد أعلن الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، صرف 3 دفعات لأصحاب المعاشات بالبريد، اعتبارا من الإثنين الماضى، حيث تقرر صرف الدفعة الأولى والثانية من معاش النقابة عن عام 2020، والدفعة الأخيرة عن عام 2019 لمن لم يسبق له الصرف، وطالب عبد الحميد، كل الأعضاء المستحقين ممن لديهم مشكلات بالصرف أو لم يسبق لهم تسليم بطاقة الرقم القومى، بالحضور للنقابة العامة أو أقرب نقابة فرعية، لافتا إلى إمكانية التواصل مع النقابة للاستفسار، من خلال رقم: للاستفسار 01026585653، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والعطلات الرسمية.