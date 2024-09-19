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نصر الله: التفجيرات الإسرائيلية تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء

الخميس، 19 سبتمبر 2024 05:21 م
نصر الله: التفجيرات الإسرائيلية تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء حسن نصر الله
كتب محمد شرقاوى

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قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن التفجيرات الإسرائيلية تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وأضاف خلال كلمته التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن التفجيرات وقعت في السيارات والطرقات العامة والمنازل، مؤكدا أننا قصفنا ثكنة شوميرا الإسرائيلية برشقات من صواريخ الكاتيوشا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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