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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. برقم الجلوس اعرف ترشيح الكليات والمعاهد

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:59 ص
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. برقم الجلوس اعرف ترشيح الكليات والمعاهد موقع التنسيق الالكترونى
محمد صبحى

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024 ، ينشر " اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الالكترونى وذلك حتى يتمكن طلاب الشهادات الفنية وذلك بعد اعتماد النتيجة من مكتب التنسيق واتاحتها على الموقع.

وللحصول على النتيجة يمكن الدخول على الرابط التالى واستخدام رقم الجلوس للتعرف على نتيجة الترشيح https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكانت وزارة التعليم العالى ، أصدرت بيان صحفي عن نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد (المرحلة الثالثة والشهادات الفنية) عام 2024

وأوضح مكتب التنسيق أن  تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالمرحلة الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 ولمدة 16 يومًا انتهت اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم من خلال هذه المرحلة (284224) طالبًا وطالبة.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية:

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

• تيسيرًا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام هؤلاء الطلاب لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20/9/2024 حتى يوم الأحد الموافق 22/9/2024 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر بإستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

 







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