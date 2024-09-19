نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور احمد العدل نائب المحافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، الاجتماع الموسع للجنة الإشراف المباشر على إجراءات دورة التقنين لواضعي اليد على املاك الدولة وذلك بحضور اعضاء اللجنة كلا من، مدير الادارة العامة للشئون القانونية ومدير الادارة العامة لاملاك الدولة ومدير منظومة استرداد اراضي الدولة ومدير ادارة الايرادات ومدير ادارة حماية الاملاك ومدير ادارة المتغيرات المكانية والسادة نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وتم خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من اجراءات بشأن هذا الملف على مستوى المحافظة.

وتقرر خلال الاجتماع تضافر جهود جميع الاجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محدده، حيث كان الاجتماع قد استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين بعدد من مراكز ومدن واحياء المحافظة لكافة الحالات الجاري فحصها من خلال اللجنة والتعرف علي نسب ومعدلات التنفيذ لكل مراحل دورة التقنين والتي تشمل مرحلة تقديم الطلبات ومرحلة استيفاءها ومرحلة التعاقد ومرحلة المتحصلات المالية.

كما تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كل الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ على اراضي الدولة هذا الي جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الاسراع في عملية التقنين حرصا علي صالح المواطنين.



