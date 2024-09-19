نائبة بالكونجرس تطالب الخارجية الأمريكية بتقرير شامل عن تفجيرات البيجر

نددت إحدى أعضاء الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بالهجوم الإسرائيلي على أجهزة النداء اللاسلكي "البيجر" في لبنان وانفجار آلاف الأجهزة المحمولة في العديد من الأماكن العامة، مما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين بشكل خطير .



وكتبت النائبة الديمقراطية أوكاسيو-كورتيز -في منشور عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس- إن الكونجرس يحتاج إلى تقرير شامل عن الهجوم، بما في ذلك توضيح من وزارة الخارجية الأمريكية حول ما إذا كان هنالك أي مساعدات أمريكية ساهمت في تطوير أو نشر هذه التكنولوجيا .



وأدانت هذا الهجوم كونه ينتهك بوضوح القانون الإنساني الدُّوَليّ ويقوّض جهود الولايات المتحدة لمنع تصاعد النزاع.