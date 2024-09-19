منصة "اكس": استعادة خدماتنا فى البرازيل كانت "غير طوعية"

واشنطن (أ ش أ)

أكدت شبكة "اكس" للتواصل الاجتماعى، أن استعادة خدماتها فى البرازيل كانت "غير طوعية" على الرغم من الحظر المفروض عليها من قبل السلطات، وكانت استعادة الخدمات مرتبطة بعامل فنى "غير طوعى" وستظل "مؤقتة".

وأشارت الشبكة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك في بيان نشرته إذاعة فرنسا الدولية إلى أن تغيير الخادم "أدى إلى استعادة غير طوعية ومؤقتة للخدمة للمستخدمين البرازيليين"، مؤكدة أن خدمات "إكس" سيتم حظرها مرة أخرى "بسرعة" في البلاد.

وقد تم حظر المنصة في البلاد الشهر الماضي بعد فشلها في تلبية الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا لتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد.