ممشى جزيرة الوسطى بالمنوفية متنفس ورؤية جديدة للمنتزهات العامة.. صور

المنوفية - محمد فتحى

فى إطار الجمهورية الجديدة لتطوير كافة مدن وقرى المحافظات على مستوى الجمهورية، فقد نجحت مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير مدن ومراكز المحافظات، من تحول منطقة شارع النصر بمدينة الشهداء من مصرف لإلقاء مياه الصرف الصحى به وانتشار الأمراض والآبئة من خلاله، لممشى على أعلى مستوى يخدم جميع أهالى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مجهز على أعلى مستوى نحيل وبرجولات ومحلات للشباب.

وقال طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، إن شممشى الجزيرة الوسطى يُعَد من أهم مشروعات التجميل والتطوير التى شهدتها مدينة الشهداء والذى تم إنشاؤه وفق أحدث التصميمات بطول 1300 متر بتكلفةٍ بلغت تسعة ملايين جنيها للارتقاء بالمظهر العام للمدينة وإنشاء متنزه كمتنفس حضارى وجمالى للمواطنين، بعد أن كان مشروع لالقاء مياة الصرف والقمامة وأنتشار الاوبئه والأمراض من خلال نتيجة الروائح الكريهة وانتشار الباعوض والناموس والحشرات الضارة.

وأضاف رئيس مدينة الشهداء، أنه يتم يوميا متابعة أعمال نظافة ورى ممشى الجزيرة الوسطى بطريق النصر،و المتابعة اليومية للممشى والصيانة الدورية لجميع مشتملاته ليظل دائمًا مقصدًا لأهالى المركز والمدينة ومتنزهًا يليق بهم وبمدينة الشهداء.

ويشير محمد عمران نائب رئيس مدينة الشهداء، إلى أن مبادرة حياة كريمة نجحت فى تحول المنطقة من مكان غير أدامى بسبب مشروع الصرف الصحى الذى كان موجود بالمكان والذى تم تغطيته وتحويله إلى ممشى على أحدث مستوى، ورصف شارع النصر من الاتجاهين والممشى فى منتصف الطريقين، وإنشاء حديقه محاطه بسور حديد تحتوى على مجموعه من العاب الاطفال وكذلك برجولات ومقاعد، وسوق حضارى عباره عن 41 محلا فى نهاية الممشى، كفرص عمل للشباب ومشروعات خاصة بهم.

وأضاف نائب رئيس المدينة، أنه تم نقل هذه التراكمات القديمة التى كانت موجوده، ثم إنشاء مجمع مواقف نموذجى فى نهاية المكان، بالإضافة إلى رصف الشارع من الجهتين وعمل ممشى بداية من مجزر الشهداء وحتى مدرسة الشهيد طيار عبارة عن مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد تعد متنفس لمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، للتنزه والجلوس فى أماكن نظيفة كانوا يفتقدون وجودها قبل سابق وبالتحديد قبل قدوم مبادرة حياة كريمة.



ممشى جزيرة الوسطى بمدينة الشهداء



ممشى جزيرة الوسطى بمدينة الشهداء



ممشى جزيرة الوسطى بمدينة الشهداء



ممشى جزيرة الوسطى بمدينة الشهداء



ممشى جزيرة الوسطى بمدينة الشهداء