اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل سائق توك توك على يد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بشبرا الخيمة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:25 م
مقتل سائق توك توك على يد جيرانه بسبب خلافات الجيرة بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة، واقعة مأساوية بعدما أقدم عامل وأبنائه علي قتل سائق توك توك طعنا بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفي، وتم ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا يفيد بقتل شاب علي يد جيرانه، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس المباحث تبين أن سبب ارتكاب الواقعة أن الشاب المجني عليه كان في مشاجرة مع والدته وظنوا الجيران أن المجنى عليه يقوم بسبهم فقاموا بالتعدي عليه طعنا بـ 15 طعنة بسبب خلافات سابقة بينهم.

كما تبين أن الشاب يدعي المجني عليه "إبراهيم .م" 30 عاما يعمل سائق توك توك، وأن المتهمين عامل وأبناءه وهم: «محمود.ع» و«احمد.م» وإسلام.م».

وتمكن المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شرطة شبرا الخيمة والرائد أحمد الشامي،  من ضبط المتهم ويدعى «محمود.ع»  وجاري ضبط باقي المتهمين، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.







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