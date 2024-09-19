اليوم السابع
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مصرع سيدة وزوجها إثر انقلاب موتوسيكل بطريق السويس الصحراوى

الخميس، 19 سبتمبر 2024 07:08 م
مصرع سيدة وزوجها إثر انقلاب موتوسيكل بطريق السويس الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة وزوجها مصرعهما إثر انقلاب موتوسيكل بطريق السويس الصحراوى وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين فى طريق السويس الصحراوى، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق، مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة سيدة وزوجها، وجرى نقل المتوفين إلى المستشفى المركزى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.







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طريق السويس




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