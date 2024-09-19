مشروعات تنموية وخدمية كبرى ستشهدها شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

محافظة شمال سيناء تكشف عن خطتها لتنفيذ مشروعات خدمية جديدة ضمن خطة العام المالى 2024/2025، حيث أعلن اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، عن الخطة الشاملة التى وضعتها المحافظة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية الجديدة فى مختلف أنحاء المحافظة.

وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة فى شمال سيناء، وذلك ضمن خطة العام المالى 2024/2025.



وتأتى هذه المشروعات لدعم تطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية والحضرية فى مختلف مدن وقرى المحافظة.



تشمل مشروعات البنية التحتية والنقل، استكمال إنشاء موقف سيارات عمومى بمدينة نخل، بالإضافة إلى استكمال إنشاء سوق السمك بمنطقة غرناطة فى العريش، والذى سيوفر فرص عمل ويساهم فى تنظيم عمليات بيع الأسماك بشكل أفضل.



كما سيتم تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المحلية، مثل استكمال رصف شارع أسيوط بمدينة العريش، والذى يمتد بطول 2 كم وعرض 12 متر، إلى جانب إنشاء الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة العريش لتسهيل عمليات النقل والتنقل داخل المدينة.



وتتضمن الخطة أيضًا رصف الطريق الرابط بين قريتى "30 يونيو" و"الجناين" فى مركز بئر العبد بطول 3 كم، بهدف تسهيل حركة المواطنين والمركبات. إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء سوق تجارى وموقف سيارات عمومى فى مدينة الشيخ زويد لدعم الأنشطة التجارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات.



كما تشمل الخطة استكمال إنشاء مبنى حى وسط فى العريش، وإنشاء ورصف مدخل الحسنة الجنوبى بطول 1.5 كم، مما يسهم فى تسهيل حركة التنقل بين الأحياء والمدن.

كما سيتم رصف طرق داخلية فى قرية الكيلو 64، وإحلال وتجديد عدد من الطرق الحيوية مثل طريق مدخل المنبطح الشرقى بطول 3 كم، والذى يعزز الاتصال بين التجمعات السكنية والمرافق الأساسية.

وفيما يخض مشروعات الإنارة والتطوير الحضرى تتضمن الخطة أيضًا مشروعات الإنارة، حيث سيتم إحلال وتجديد أعمدة الإنارة فى عدد من الشوارع الرئيسية، مثل شارع القاهرة وشارع متولى الشعراوى، بالإضافة إلى تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية لتعزيز السلامة والكفاءة الكهربائية.



كما سيتم إنشاء حديقة عامة بحى أبو صقل فى العريش بمساحة 15 ألف متر مربع، مما يوفر متنفسًا طبيعيًا للسكان ويساهم فى تحسين البيئة الحضرية.



إضافة إلى ذلك، ستشمل الخطة تطوير المنتزه بشارع مجلس مدينة نخل، والذى سيصبح وجهة ترفيهية جديدة لسكان المنطقة.



وستتضمن مشروعات إنارة إضافية لتجمعات سكنية فى مراكز نخل والحسنة والشيخ زويد، مما يعزز الأمان ويحسن جودة الحياة فى هذه المناطق. كما سيتم إنشاء ورصف عدد من الطرق الداخلية فى قرى مثل أم شيحان والوريدات والعناجوة.



ومشروعات الكهرباء والصرف الصحى تركز خطتها على تحسين البنية التحتية للكهرباء، حيث سيتم إنشاء محطات محولات جديدة لتلبية احتياجات المناطق السكنية المتنامية. كما سيتم إنارة تجمعات سكنية فى مناطق مثل قرية الجدى وقرية الجوفة لتوفير خدمات الكهرباء بصورة مستدامة وآمنة.



فى جانب الصرف الصحى، ستشهد بعض المناطق تحسينات فى منظومة الصرف الصحى، بالإضافة إلى تطوير الطرق فى المناطق الحرفية بمدينة العريش لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وبخصوص إدارة الأزمات والكوارث فى إطار تعزيز جاهزية المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث، سيتم تنفيذ عمرات جسيمة للمركبات والمعدات فى مجالس المدن مثل العريش والشيخ زويد ونخل، بهدف تحسين كفاءة الاستجابة للحوادث والطوارئ. كما سيتم استكمال البروتوكول الموقع بين المحافظة وجهاز التعمير لإدارة القرى العائدة، مما يعزز التعاون بين الهيئات المختلفة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان بشكل فعال.



ورفع كفاءة الطرق والشوارع، وتتضمن الخطة رفع كفاءة العديد من الطرق والشوارع فى مدينة العريش، بما فى ذلك شارع عمرو بن العاص وشارع مدرسة الزراعة وطريق جسر الوادى الشرقى وطريق مسجد الشهيد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ مشروعات لتوصيل المرافق إلى الوحدات المحلية فى قرى مثل قاطية ونجيله، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية.



بناء محطة تحليية



محطة تحلية مياه الظهير



مد خدمات التليفونات



مدرسة بحريه



مشروعات يتم تنفيذها