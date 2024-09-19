مسئول روسى يعلن تدمير ثلثي دبابات أبرامز الأمريكية فى أوكرانيا

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قال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش، إن ثلثي دبابات "أبرامز" الأمريكية الموردة لأوكرانيا قد تم تدميرها بالفعل، على الرغم من أن جيش كييف نادرا ما يستخدمها في القتال.



وأشار بوياكيفيتش خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس إلى أن النقاش يدور على قدم وساق في الغرب حول إمكانية استخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة ضد منشآت في عمق الأراضي الروسية.



وأضاف: "أصبحت هذه القضية ملحة بشكل خاص بالنسبة لهم على خلفية مقاطع الفيديو التي تظهر حرق معدات الناتو بعد تعرضها لأسلحة روسية"، موضحا أن "استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد المناطق الداخلية لروسيا سيكون مغامرة خطيرة للغاية بالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)".



وتابع بوياكيفيتش: "إذا تم تأكيد التنفيذ العملي لمثل هذا القرار، فإنه سيغير بشكل كبير طبيعة الصراع الحالي وسيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات ردا على التهديدات الجديدة، ونحذر من الاستخفاف بهذه التحذيرات".