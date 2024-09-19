مسؤول صينى يبحث مع وزيرة الخزانة البريطانية التعاون الاقتصادى

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بحث نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لى فنج، في اتصال هاتفي، مع ريتشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والمملكة المتحدة.



وأعرب المسؤول الصيني، الذي يترأس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة، وفق وكالة الأنباء الصينية، الأربعاء، عن استعداد الصين للعمل مع بريطانيا، واستئناف الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة.



وأشار إلى أن الصين مستعدة أيضا لتعزيز المواءمة بين استراتيجيات التنمية الصينية والبريطانية، ودعم تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وزيادة التعاون في المجال المالي والاقتصاد الأخضر والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.



من جانبها قالت وزيرة الخزانة البريطانية، التي تترأس الجانب البريطاني في الحوار، "إن بريطانيا مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع الصين لإرساء أساس مستقر ودائم لتنمية العلاقات طويلة الأجل ومتبادلة المنفعة بين البلدين.