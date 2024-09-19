مدير مكافحة الحقلية بالشرقية: جنى 29 ألف فدان قطن من إجمالى المساحة المنزرعة

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أحمد العساس، مدير عام المكافحة الحقلية، إنه تم جنى 29 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن بزمام المحافظة، والتى تخطت 48 ألف فدان، صنف جيزة 94، منها مساحة 8000 فدان مزروعة صنف جيزة 97 يزرع للمرة الأولى بأربعة مراكز بالشرقية.

وتابع " العساس" أن تم إعداد 28 حلقة تسويقية استعداد لتجميع المحصول من المزراعين، ويوجد بزمام المحافظة 3 محالج بمراكز الزقازيق وكفر صقر وميت يزيد، منوهان أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتحديد بداية فتح المزاد هذا العام بسعر 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، على غرار العام الماضى كان بداية فتح المزاد 6000 جنيه، وهذا يضمن للمزارع الشرقاوى هامش ربح عالى هذا العام من محصول القطن، منوها أن هذا القرار يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، وكذلك من باب حرص الدولة على تشجيعها ودعمها للفلاح المصرى فى ظل ما يمر به العالم من ظروف دقيقة، والعمل على تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.



يذكر أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات تزرع فى قطاع قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول فى قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون فى زراعة القطن، متابعا أن موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه انتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديرى الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع وتوصيه باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، و يحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ، وذلك من أجل الحصول على أعلى إنتاجية للفدان.