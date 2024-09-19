مدبولى ردا على سؤال اليوم السابع: دعم الطاقة والمحروقات فوق قدرة أى موازنة

كتب سمير حسنى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الطاقة من التحديات التى تواجه الدولة، مؤكدا متابعة ما يكتب ويتداول عن كل شواغل الرأى العام.

وردا على سؤال الكاتبة الصحفية هند مختار مدير تحرير "اليوم السابع" حول رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز، أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن حجم الدعم الذى تتحمله الدولة فى ملف الطاقة والمحروقات أصبح فوق قدرة أى موازنة للدولة المصرية، مشددا على أن الدولة مستمرة فى تحمل الجزء الأكبر من فاتورة الدعم.

أوضح أن الحكومة تضطر للاستدانة للحفاظ على أكبر كم من الدعم، لكن لضمان استدامة الخدمة يتحمل المواطن جزء من تكلفة الخدمة.

شدد رئيس الوزراء على أن دور الحكومة هو خدمة المواطن قائلا: "بعض الآراء بتقول إننا بنمن على المواطن، إحنا مش بنمن على حد.. ودورنا خدمة المواطن".

قال مدبولى، أن بعض القرارات لن تلقى القبول الشعبى على المدى القصير، معلقا ببالقول:" الأمانة تقتضى أن نقول أننا حاولنا التحمل على أمل انتهاء هذه الأزمات التى يعانى منها العالم كله..مفيش دولة فى العالم معندهاش مشكلة".

كشف رئيس الوزراء عن أن مصر تستهلك سنويا 280 مليون أنبوبة، وأن تكلفة الأسطوانة الواحدة يصل إلى 340 جنيها، تقدم الدولة 240 جنيها دعما، فى الأسطوانة الواحدة بما يوازى 60 مليار جنيه، جنبا إلى جنب مع دعم المواد البترولية والكهرباء.