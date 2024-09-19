محافظ مطروح: "بداية جديدة" تقدم خدماتها فى اليوم الأول بمناطق المحافظة

مطروح - حسن مشالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول، لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، جهود عدد من الجهات الخدمية والتنفيذية المشاركة، ‏مؤكدًا استمرار متابعة الفعاليات، يوميا، فى مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، طبقا للخطة المعدة،‏ لتقديم مزيد من الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وشهد اليوم الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية، قيام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، من خلال إدارة الحمام، بعقد امتحانات، وتسليم شهادات للناجحين من قبل، بالاشتراك مع التربية والتعليم،كما تم عقد عدد من الندوات، بالاشتراك مع مجلس المدينة والأزهر عن دور المرأة فى القضاء على الامية، ولقاء إعلامى عن دور المرأة وأهمية تعليمها.

ونفذت مديرية الصحة بمطروح، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية، على مستوى جميع مدن وقرى المحافظة، تقديم خدمة 20 ألفًا و618 خدمة للمواطنين، من بينها مبادرات الصحة العامة لـ317 حالة، تتضمن الكشف على الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ودعم صحة المرأة المصرية، والعناية بصحة الأم والجنين، وعلاج ضعف السمع بين الأطفال حديثى الولادة، والرعاية الصحية لكبار السن، والأورام السرطانية، ومبادرة قلبك أمانة، و الأنيميا والتقزم التى تبدأ بداية العام الدراسى، وخدمات الرعاية الأساسية لـ5570 حالة، وخدمات تنظيم الأسرة لـ460 حالة، وخدمات الطب الوقائى، من تطعيمات وحجر صحى وأغذية وصحة بيئة لـ3639 حالة، وخدمات علاجية لـ10379 مواطنا، وتقديم قوافل علاجية لـ350 مواطنا.

كما تم بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحى ومديرية الشباب والرياضة تنفيذ " ندوة تثقيفية بعنوان " التحول الرقمى فى القطاع السياحي".

كما تم بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والمرأة بمطروح، بالملتقى الثقافى لأندية الفتاة بمراكز الشباب، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تحت شعار " قادرات نحو مستقبل أفضل "، ويهدف الملتقى لمشاركة المرأة فى جميع المجالات، ودور الوزارة فى دعم حقوق المرأة وتمكينها رياضيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ودور المرأة فى بناء الأسرة المصرية.