محافظ بنى سويف يتفقد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم، بجولة تفقدية شملت عددًا من مدارس المحافظة، وذلك للإطلاع على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد 2024/2025 قبل انطلاقه يوم 21 سبتمبر الجاري، يرافقه علي يوسف رئيس المدينة، والدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، أحمد عزت مدير الإدارة التعليمية، وعدد من مسؤولي جهاز مدينة بني سويف، وبعض القيادات التعليمية والتنفيذية المعنية.

تستعد 1342 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال مايزيد عن 825 ألف و700طالبا وطالبة في مختلف المراحل من الروضة حتى التعليم الثانوي العام والفني"،وذلك بواقع: 37 ألف و371 تلميذاً وتلميذة برياض الأطفال ،و464 ألف و136تلميذا وتلميذة في 731 في مدارس المرحلة الابتدائية " رسمي عربي /لغات /خاص" و 216 ألف و623طالبا وطالبة في 463 مدرسة إعدادي، و47 ألف في 93 مدرسة ثانوي عام، و60 ألف و635 طالباً وطالبة في 55 مدرسة تعليم فني ( 32 صناعي ، 17 تجاري ، 6 زراعي).

اضافة إلى دخول 12 مدرسة الخدمة هذا العام والتي ستضيف 200فصلا دراسيا، بينما ستعمل 214 مدرسة ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي بداية من يوم السبت القادم نظام الفترتين صباحي ومسائي ، موزعين كالتالي 130 مدرسة ابتدائي رسمي وخاص، و78 مدرسة اعدادي ، و 6 مدارس ثانوي.

تابع المحافظ الجهود المبذولة لتجهيز الفصول الدراسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية الضرورية، وتفقد أعمال الصيانة التي تم إجراؤها خلال العطلة الصيفية، والتي شملت تحسين البنية التحتية للمدارس، وتجديد الفصول، والاهتمام بتطوير دورات المياه وتزويدها بالمرافق الصحية الملائمة.

كلف المحافظ مسؤولي التعليم بسرعة تلافي بعض الملاحظات في عدد من المدراس، مشددا على أن يتم العمل من اليوم وأن تنتهي كافة الأعمال خلال 24 ساعة، موجها بتكليف لجان ميدانية تمر خلال لرصد أية معوقات أو ملاحظات يمكن تلافيها قبل بدء الدارسة بداية من يوم السبت، مشددا على اعداد تقرير وارساله لمكتبه بما تم تنفيذه من أعمال.

وناقش المحافظ مع مسؤولي التعليم خطة توزيع واعداد الجداول وتوزيع المهام الإشرافية، وتنفيذ خطة للمرور على المدارس، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب، وذلك بالتوازى مع قيام لجان وفرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.

كما ناقش المحافظ خطة تخفيض كثافة الفصول، التي تم اقرارها ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطرح عدد من الأنماط العلاجية لمواجهة ارتفاع الكثافة داخل الفصول، وذلك مع مراعاة طبيعة كل إدارة تعليمية وفي ضوء المتاح من الفراغات التي يمكن استغلالها في هذا الجانب.

ووجه المحافظ تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى إدارات التعليم، لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس، مطالبا بتوجيه لجان من الوحدات المحلية لتقديم الدعم لمنظومة التعليم وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال المكلفين بها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم باداراتها التعليمية. السبع.