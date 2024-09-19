محافظ السويس يتابع الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد

السويس - صبرى غانم

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس عدد من المدارس علي مستوي الأحياء للتأكيد علي جاهزية هذه المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي انطلقت أول أمس وتستمر لمدة 100 يوم.

وبدأ الجولة بتفقد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة السلام 2 بحي عتاقة التي تم إنشاءها لخدمة نوعية متميزة من التعليم بطاقة قدرها 22 فصلا تعليميا، كما تفقد المحافظ مدرسة الشهيد مجند أحمد عبد الدايم للتعليم الأساسي بقرية الألبان الجديدة بحي فيصل بطاقة قدرها 11 فصلا تعليميا لخدمة المناطق النائية والمحرومة بقري شباب الخريجين.

وأكد المحافظ أن هذه المدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام ستساهم بشكل فعال في تقليل الكثافة الطلابية بعدد من المدارس علي مستوي أحياء السويس.

رافق المحافظ في الجولة كلا من ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس حمودة بدر مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالسويس والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة جنوب السويس التعليمية.