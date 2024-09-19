محافظ الدقهلية يعلن طرح تطوير 37 مدرسة جديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. صور

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين، بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه وهى: ( مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائيه بمدينة السنبلاوين، إحلال كلى على مساحة 1,233 متر مربع بإجمالى، عدد فصول 16 فصل بتكلفة 8,5 مليون جنيه، مدرسة السعيد عبدالعظيم الابتدائيه بقرية الشعلنه إنشاء جديد على مساحة 1,850 متر مربع بإجمالى عدد 16 فصل بتكلفة 13,5 مليون جنيه ).

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والمهندس مجاهد عطيه رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهليه، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وأكد اللواء مرزوق على أن رئيس الجمهورية يولى بناء الإنسان المصرى اهتماما كبيرًا لذا أطلق مبادرة ( بداية لبناء الإنسان) والتى تشمل عدد من المحاور أهمها التعليم والصحة والثقافة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار " المحافظ " إلى أن الاستثمار فى المواطن المصرى هو الهدف الرئيسى لمبادرة رئيس الجمهورية "بدايه جديدة لبناء الإنسان " لأن الاستثمار فى العنصر البشرى هو سر تقدم الحضارات والشعوب.

وقال اللواء مرزوق، إن المواطن هو محور التقدم الأساسى لأى دولة والداعم الأول لها والتعليم هو اللبنة الأساسية فى بناء الإنسان لأن بدون التعليم لن نجد علماء ولا مفكرين ولا منتجين.

وصرح المحافظ بأنه تم طرح عدد 37 مدرسة جديدة بإجمالى 519 فصلا بتكلفة 1 مليار و 200 مليون جنيه لتطوير العملية التعليمية وخدماتها بالدقهلية منها إنشاء جديد وتوسعات وتطوير ورفع كفاءة.

كما أشار اللواء "مرزوق" إلى أن المجهودات المبذولة والتجهيزات لتطوير مدارس المحافظة لم أر مثلها على مدار حياتى، مشيرًا إلى أن الدقهليه محافظة متميزة بإعلامها وشعبها العريق.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لرئيس هيئة الأبنية التعليمية على جهوده المبذولة لتطوير العملية التعليمية بالدقهلية من خلال تطوير وإنشاء العديد من المدارس المتنوعه التعليم الأساسى والثانوى والمدارس التجريبية واليابانية.



وثمن اللواء مرزوق دور المجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية فى كافة القطاعات الخدمية ومنها بناء المدارس والمساجد.











