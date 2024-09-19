محافظ الدقهلية يعلن تشغيل الطفطف في بلقاس لإنهاء مشكلة الزحام المرورى

الدقهلية شريف الديب

اعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي للطفطف بمدينة بلقاس، كوسيلة نقل داخلية داخل المدينة وستكون الأجرة 3 جنيه موحده .

وصرح محافظ الدقهلية، بأنه سيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيه فقط في الشهر علي أن يتمتع بهذه الميزه من يحمل الكارنيه، سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعماً لهم .

وكلف اللواء طارق مرزوق، المحاسب أحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومتابعة التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة بلقاس للقضاء علي مشكلة التكدسات المرورية داخل المدينة .

وثمن محافظ الدقهلية الدور المجتمعي الذي يقوم به الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مدينة بلقاس ومختلف مدن المحافظه ومشاركتهم مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين.



ومن جانبه، أوضح مدير عام المواقف بالمحافظة أن المرحلة الأولي لتشغيل الطفطف بمدينة بلقاس تشمل خط واحد بعدد 2 طفطف والمرحلة الثانية تشمل عدد 2 خط بإجمالي 4 طفطف.