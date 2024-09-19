محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس

الدقهلية - شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية،.في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين، وهم (مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائيه بمدينة السنبلاوين إحلال كلي، ومدرسة السعيد عبدالعظيم الابتدائيه بقرية الشعاله إنشاء جديد).



جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والمهندس مجاهد عطيه رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.



وثمن اللواء "مرزوق" دور رئيس هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهليه لتقليل كثافات الفصول وتطوير العملية التعليمية وإدخال نوعيات جديدة من التعليم في الدقهليه مثل التعليم اليابانى والتعليم التجريبى، مشيراً إلى أن الدقهلية شهدت طفرة غير مسبوقة فى إنشاء وتطوير المدارس.



وقام "محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظة إلى رئيس هيئة الأبنية التعليمية تقديراً لدوره فى دعم محافظة الدقهليه.



