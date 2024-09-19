محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة كوبرى المشاة أمام شارع المدير

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رفع كفاءة كوبري المشاة أمام شارع المدير من نظافة ودهانات ضمن مبادرة ( أبدا بنفسك ) التي أطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصورة، وفور علمه بتواجد الشباب بالشارع وقيامهم بأعمال النظافة والدهانات ذهب إليهم وقدم لهم الدعم المعنوي الكامل ووجه حي غرب المنصورة بتقديم كافة الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها.

وقال المحافظ: "هؤلاء الشباب أبناء المنصورة يستحقون مني كل تقدير واحترام لغيرتهم الشديدة وحبهم لمدينتهم وما أشاهده اليوم هو خير دليل علي ذلك أن أجد شباب يقوم بأعمال نظافة ودهانات دون أن يطلب منهم أحد ذلك".



وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المجتمع المدني وعلي رأسهم الشباب شريك أساسي مع الجهاز التنفيذي في عودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة، مشيراً إلي أننا لن نستطيع العمل بدون المجتمع المدني وضرورة توعية المواطنين بالحفاظ علي نظافة الشوارع والميادين من خلال الإلتزام بوضع القمامة في أماكنها المخصصة.



وأشار المحافظ إلى أن المنصورة عروس النيل تستحق منا جميعاً التعاون من أجل تحسين الصورة البصرية للمواطنين وصناعة الهوية البصرية لها، من خلال تجميل الشوارع والميادين، كما قال اللواء مرزوق: "ادعو كافة شباب المنصورة ورجال المجتمع المدني بالمشاركة في هذه المبادرة والتكاتف من أجل نظافة وتجميل شوارع وميادين المنصورة"، مؤكدا علي دعمه الكامل لهم ومشاركة كافة أجهزة المحافظة معهم.

وأكد "المحافظ" أن مدينة المنصورة لن تعود إلي سابق عهدها إلا بسواعد شبابها ومجتمعها المدني المحب لعروس النيل، فبدون الشباب والمجتمع المدني لن تنهض مدينة المنصورة.