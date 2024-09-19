محافظ الأقصر يطلق حملة قومية بيطرية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة السبت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، يوم السبت المقبل الموافق 21 من سبتمبر الجارى، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ووفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لكافة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

وأوضح الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكد من جاهزيتها، وكذلك جميع الأطباء البيطريين فى حالة تأهب للقيام بمهام الحملة، من بيت إلى بيت ولمدة شهر قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن المستهدف من الحملة 33956 من الأغنام والماعز فى محافظة الأقصر.

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، فعاليات القوافل الطبية البيطرية المجانية العلاجية والإرشادية بمحافظة الأقصر، بمناسبة فعاليات الإحتفال بعيد الفلاح المصرى الـ72، حيث أكد الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، على أنه تم تنظيم عدد 50 قافلة وتضمنت أعمال القوافل 12750 حالة رش لمكافحة الطفيليات الخارجية، و6700 حالة تجريع لمكافحة الديدان الداخلية، وتم معالجة 264 حالة باطنى، و21 حالة جراحة، و39 حالة تناسليات، و83 حالة سونار، و368 حالات آخرى، و2336 دواجن.

ومن الجدير بالذكر إنه تم تنفيذ أعمال الرش ضد الطفيليات الخارجية والتجريع ضد الطفيليات الداخلية بهذه القوافل الطبية البيطرية المجانية العلاجية، بالإضافة إلى التوعيات الإرشادية البيطرية التى تقديمها للمربيين، حيث استمرت القوافل الطبية البيطرية المجانية العلاجية والإرشادية التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر على مدار يومين بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر.