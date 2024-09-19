محافظ أسيوط يتفقد معرض أهلاً مدارس للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط معرض أهلًا مدارس للمستلزمات المدرسية بمجمع المدارس بالإدارة التعليمية بديروط، والذي تنظمه إدارة ديروط التعليمية لبيع المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد على محمد مدير عام إدارة ديروط التعليمية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد كمال وكيل إدارة ديروط التعليمية.

تفقد المحافظ ومرافقوه المعرض الذي يضم الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس (الملابس، والأحذية، والأدوات المدرسية بمختلف أنواعها، الأدوات المكتبية، وسائل تعليمية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30 : 40% وذلك تيسيراً على الأسرة وأولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهلهم، واستمع لبعض المشاركين والعارضين في المعرض حيث اطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض وأسعارها ومدى التخفيض عن مثيلتها في الأسواق لتكون بأسعار مناسبة تسهيلاً للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم.

وأثنى محافظ أسيوط على جودة المنتجات ورخص الأسعار بالمعرض مقارنة بمثيلتها فى الأسواق مقدماً الشكر والتقدير للمشاركين فى المعرض داعياً كل الهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والقطاع الخاص بالمشاركة المجتمعية والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة.



محافظ اسيوط