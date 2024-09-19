مجسمات من أوراق الكرتون.. صانع أثاث دمياطى يقدم طريقة جديدة لفنون النحت

دمياط - هيثم مراد

تمكن صناع دمياط متنوعة أشكالا متنوعة من صناعات الأنتيك، بعضها اعتمد على الأخشاب، أيضا قدم البعض نماذج مصنعة من الأقمشة، لكن تلك المرة قدم أحدهم مجسمات مصنعة من أوراق الكرتون المختلفة لتقدم محافظة دمياط نموذج آخر من فنون النحت.

قدم "اليوم السابع" لقاء مع أحمد الصيرفى صانع أثاث دمياط والذى بدأ حديثه قائلا: "فن النحت جزء أصيل من عملنا فى صناعة الأثاث، هنا مدرسة خاصة لتعلم فنون النحت خاصة على الأخشاب، لكنى بدأت التفكير فى العمل على فنون النحت على طريقتى الخاصة".

وتابع: "النحت بخامات الورق أمر ليس سهلا على الإطلاق، نحتاج إلى كثير من الوقت من أجل صناعة نموذج نحت من الورق أيضا نحتاج إلى مهارة ودقة الأمر كان شاق لكنه عمل مفيد".

وأوضح: "نقوم بالعمل على ثلاثة مراحل، الأولى تجميع كميات الأوراق المطلوبة وتحقيق المقاسات المناسبة لصناعة المجسم، بعد ذلك نبدأ فى تجميعها بواسطة مواد لاصقة يتم تجميعها بطريقة معينة لتعطينا الشكل المطلوب، ثم نبت مرحلة التلوين تلك المرحلة الأصعب والتى تحتاج إلى تركيز عالى خاص. عندما نقوم بهذا العمل باسة ألوان الزيت".

وأكد: "استخدمت أنواع مختلفة من الأسواق كلمتها له كثافة خاصة ولها استخدامها، أوراق الكرتون ذات الكثافة العالية تعطى نتائج جيدة فى تثبيت الشكل المطلوب، كذلك أوراق الرسم وأوراق A4 كل منها له استخداماته".

واختتم صانع دمياط حديثه قائلا: "قدمت نموذج مكون من 3600 ورقة، تفاجئت بردود أفعال الجمهور البعض منهم بدأ فى تعلم هذه الطريقة، أشعر أننى أصبحت مؤثرًا بشكل إيجابى لذا مستمر فيما أقدمه ساعيا إلى تطويره يوما بعد يوم".